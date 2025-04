Se ne è andato improvvisamente per un malore Maurizio Loi, il padre dell’Oleandro Disco Club, lo storico locale notturno di Santa Maria Navarrese. Il 61enne è stato colto da malore nella serata di ieri, a nulla sono valsi purtroppo i soccorsi. Loi gestiva anche il bar Istiddha di Tancau, altro famosissimo locale.

Commovente il messaggio del tecnico del Cagliari Bernardo Mereu: Oggi ho appreso una notizia tristissima che mi ha sconvolto e non saprei descrivere con le sole parole quanto sgomento mi abbia lasciato. Ci siamo sentiti per gli auguri di Pasqua e per gioire assieme per il goal di Emanuele…ripromettendoci di vederci appena sarei rientrato in Sardegna…Amico mio caro non potevi farmi questo…

Mi mancherai tanto caro amico mio. Si dice chi trova un amico trova un tesoro, con te l’avevo trovato.Vola in cielo dove meriti di stare per l’onestà, l’amicizia e la generosità che ha contraddistinto il tuo cammino terreno…Con fierezza e onore per la sincera amicizia che mi hai regalato ti saluto e ti abbraccio con tutto il mio cuore.. ciao Maurizio, caro amico mio!!!”