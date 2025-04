Vogliono vederci chiaro le forze dell’ ordine di Senorbì, San Nicolò Gerrei e Dolianova che si stanno occupando del drammatico incidente della notte scorsa in cui ha perso la vita la 20enne di Siurgus Donigala Martina Porcu. La giovane si trovava in auto con un ragazzo di 25 anni di Ortacesus amico di Martina e probabilmente altre due persone al momento dello schianto sulla statale 128. Il ragazzo, ferito anche lui e ricoverato al Brotzu, ha dato l’allarme andando a casa di un amico di Suelli, che ha chiamato i soccorsi. Gli inquirenti desireranno però far piena luce sull’accaduto e verificare la versione fornita dal giovane, che presumibilmente verrà interrogato già domani o appena sarà nelle condizioni fisiche di farlo.