Se ne è andato questa mattina alle 7e 35 Papa Francesco. Mesi difficili per il Santo Padre, un ricovero lungo 38 giorni, la fatica e la voglia enorme di esserci, fino all’ultimo istante, per tutti. In questo momento di dolore e cordoglio, anche Cagliari vuole rendere omaggio e ricordare il Pontefice. È Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, a comunicarlo: “Nel Lunedì dell’Angelo l’intensa esperienza terrena del Nostro amato Santo Padre Francesco si è conclusa per entrare nella Pasqua eterna”, le parole di Baturi. Questa sera, alle ore 19, nella Cattedrale di Cagliari, sarà celebrata un messa in suffragio del Santo Padre presieduta dallo stesso Baturi.

Da questo momento, ci saranno 9 giorni di attesa dei funerali, in cui verranno celebrate diverse messe in suffragio per il Pontefice per poi procedere alle esequie. Entro 20 giorni inizierà invece il conclave per l’elezione del successore. Come voluto dallo stesso Papa Francesco, anche gli stessi riti del funerale saranno semplificati. Ad esempio, le spoglie del Santo Padre saranno esposte per i fedeli direttamente a bara aperta, che sarà una semplice cassa in legno e all’interno in zinco. Non saranno quindi tre come da tradizione, in cipresso, piombo e rovere. La constatazione ufficiale della morte del Santo Padre avverrà questo pomeriggio nella Basilica Vaticana.