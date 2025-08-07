Il dolore composto e straziante di Simona Vargiolu, la moglie di Luca Rivera, scomparso a 55 anni in un incidente stradale a Villasimius.

Agente immobiliare e volontario amato da tutti, lascia un cuore enorme in tutta la comunità. Con splendide parole, la moglie Simona ha voluto tributare al suo Luca un ultimo ricordo pubblico e ringraziare tutti coloro che hanno espresso amore e affetto nei confronti della loro famiglia: “Dopo la tragedia che ha cambiato 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 la sorte mia e della mia famiglia, trovo un momento di serenità per ringraziare, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞, tutte le persone che hanno dedicato un pensiero di affetto e di stima al mio amatissimo Luca! Io so chi era e quanto fosse grande! E ieri ho avuto la dimostrazione che in tanti condividono lo stesso pensiero! Per me, ora è il momento del silenzio e della preghiera ma ci tenevo a ringraziare tutti voi per l’immensa dimostrazione di affetto che sto ricevendo, nel ricordo di Luca. Mio grande amore!”.