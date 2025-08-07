Monserrato, lieto fine per Livia Carboni, 53 anni, da 7 giorni non si avevano più notizie di lei: è stata ritrovata in viale Italia a Pirri.

Le prime notizie erano trapelate già le ore dopo l’appello lanciato da Penolepe Sardegna attraverso l’avvocato Gianfranco Piscitelli: era stata avvistata a Cagliari in via XX Settembre e in via Garibaldi.

La segnalazione che ha determinato il ritrovamento della donna è giunta questo tardo pomeriggio: i carabinieri si sono recati in viale Italia e hanno preso in consegna la donna.