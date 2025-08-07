Il Banco di Sardegna ha attivato una serie di misure straordinarie per le aziende zootecniche colpite dalla grave emergenza sanitaria causata nell’isola dalla diffusione della dermatite bovina. Si intende offrire un concreto sollievo finanziario agli allevatori permettendo loro di affrontare le difficoltà derivanti dalla riduzione delle attività e dai danni economici provocati dalla malattia.

In particolare, fino al 30 settembre 2025, senza alcuna commissione né spese di istruttoria, le aziende potranno richiedere la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale dei mutui ipotecari e chirografari relativi alla gestione delle attività di natura commerciale, economica e agricola e l’allungamento fino a 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.

Le imprese interessate, in regola con i pagamenti precedenti, possono rivolgersi direttamente alle filiali dell’istituto di credito.

“In un momento così delicato per il comparto zootecnico, il Banco di Sardegna intende ribadire il proprio ruolo di partner affidabile e vicino al territorio – ha dichiarato il direttore generale Mauro Maschio – La nostra azione è guidata dalla volontà di offrire risposte tempestive e strumenti concreti alle aziende colpite, contribuendo così alla tenuta e alla ripresa del tessuto economico dell’isola”.