La settimana prossima, presumibilmente, si svolgeranno gli esami autoptici per stabilire esattamente le cause del decesso.

Una intossicazione fatale per Pitzalis che ha causato il ricovero di altre 8 persone che, come la donna, avevano consumato lo stesso cibo ingerito alla Fiesta latina di Monserrato. Intanto Don Gianmarco e l’intera comunità parrocchiale comunicano che “sono vicini alla famiglia di Roberta Pitzalis, invitando la comunità alla preghiera di suffragio per Roberta e di consolazione per la famiglia tutta”.