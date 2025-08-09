I Carabinieri di Cagliari Sant’Avendrace, a conclusione di un’articolata attività d’indagine, hanno individuato un 25enne cagliaritano quale presunto autore del tentato omicidio avvenuto lo scorso 26 luglio in via Bosco Cappuccio.

In quella circostanza, un uomo, noto alle forze dell’ordine, era stato attinto da un colpo d’arma da fuoco esploso da ignoti. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi di reità nei confronti del sospettato.

Accogliendo la richiesta dei Carabinieri, la Procura di Cagliari ha emesso il 30 luglio un decreto di fermo di indiziato di delitto a carico dell’uomo, resosi nel frattempo irreperibile. Nella serata di ieri, il sospettato si è presentato spontaneamente presso la Questura di Cagliari, dove è stato eseguito il fermo. Ultimate le formalità di rito, il giovane è stato condotto in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.