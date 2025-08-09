I Carabinieri della Compagnia di San Vito, nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti condotta tra le province di Cagliari e Nuoro, hanno tratto in arresto in flagranza 4 persone e denunciato in stato di libertà altre 3, tutte ritenute responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività, sviluppata con estese perquisizioni nei centri abitati e nelle campagne dei comuni di Muravera, Villaputzu, Sinnai e Tertenia, ha visto impegnati i militari delle Stazioni Carabinieri territorialmente competenti, il Nucleo Operativo della Compagnia di San Vito, diverse squadre dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e le unità cinofile del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari.

Nel complesso sono stati sequestrati oltre 2 chilogrammi di sostanza stupefacente, alcune migliaia di euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio, e nove artifici pirotecnici del tipo “bombe carta”.

L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di droga, che ha consentito di individuare alcuni canali di approvvigionamento dello stupefacente destinato alla piazza del Sarrabus.

Nel corso delle attività sono stati arrestati due uomini di 31 e 39 anni, entrambi incensurati e residenti a Tertenia, e due persone di 31 e 26 anni, pregiudicate, residenti a Sinnai, oltre ad alcune denunce a piede libero.