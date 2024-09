Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato, via Cesare Cabras sembra Venezia. All’aeroporto di Elmas crolla un controsoffitto nell’area delle partenze, grossi disagi per i passeggeri. Monserrato e Selargius sono finite letteralmente sott’acqua, allagamenti in tutto il centro mentre a Pirri è andato in scena il solito fiume d’acqua tra via Riva Villasanta, via Italia, via Risorgimento e tutte le strade collegate. La grandine ha fatto il resto insieme alla bomba d’acqua, in una giornata nella quale non era prevista alcuna allerta ufficiale nel Cagliaritano.