Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Temporale, anche le strade di Quartu finiscono sott’acqua: allagamenti in diversi quartieri. Le immagini che vedete sono state scattate in via Nenni e sono diventate virali sui social a Quartu, ma l’emergenza maggiore in questo momento è a Pirri nella zona di via Riva Villasanta. Tutta Cagliari e l’hinterland sono stati colpiti dal temporale all’improvviso, che ha squarciato il cielo buttando giù una vera e propria bomba d’acqua. Disagi anche all’aeroporto di Elmas dove si è verificato il crollo di un contro soffitto nella zona delle partenze.