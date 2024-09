Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato, Selargius, Pirri sott’acqua: dieci minuti di pioggia intensa hanno mandato in tilt la circolazione. Strade come fiumi un piena, anche i bus fermi in mezzo alla strada in mezzo all’acqua alta. Un temporale breve ma talmente forte da sommergere le principali vie del centro abitato: da via del Redentore a Monserrato a via Roma di Selargius un unico scenario, inquietante, che ha destato allarme e timore tra i residenti. Niente di diverso a Pirri, la piena è arrivata, puntuale, come purtroppo già troppe volte è accaduto.

Una situazione metereologica diventata frequente quella delle bombe d’acqua che buttano giù, un pochi minuti, una quantità enorme di acqua a tal punto da mettere in crisi condotte e sistemi preposti per la raccolta delle acque piovane. L’instabilità che ha colpito il cagliaritano dovrebbe protrarsi sino alle ore serali.