Monserrato, oltre mille cittadini in fila per il Bonus Covid: “Già pronte pratiche per 170mila euro, sforzo che ci rende orgogliosi”. Il sindaco Tomaso Locci: abbiamo istruito a tempo di record più di 900 domande. La consigliera Caterina Argiolas: Settimo approvi in fretta il bilancio, solo i primi in graduatoria hanno avuto beneficio sinora.

Ecco i numeri reali relativi alla L.R. 12/2020, i sussidi erogati dal Comune per fronteggiare le difficoltà economiche dei cittadini di Monserrato. Sono state istruite in una prima tranche 313 pratiche, delle quali gia poste in liquidazione 176 domande rinvenute ammissibili e liquidabili. Sono in fase di liquidazione in base ai tempi burocratici che necessitano. Si presume che già da questa settimana possano iniziare ad essere accreditate ai destinatari. L’importo totale di questa prima tranche va ad esaurire il 20% del contributo totale disposto dalla RAS per Monserrato e accreditato dalla stessa nelle casse del comune. Il restante importo va richiesto alla Ras a seguito delle esigenze eventuali. A tal proposito sono state istruite ulteriori 612 pratiche. Più di 900 domande lavorate dal Comune quindi, più di mille quelle pervenute.

“Siamo soddisfatti dell’alto numero di pratiche istruite in cosi breve tempo dagli uffici alle politiche sociali – comunica il sindaco Tomaso Locci – che ringrazio nella totalità dei loro componenti, del responsabile dott. Madau e dell’assessore Tiziana Mori. Dopo gli aiuti alimentari, quelli relativi alle donazioni, i più di 200 mila euro di risorse comunali distribuiti sul territorio tra indennizzi a partite iva e aiuti economici, siamo riusciti a mettere in campo anche questa prima tranche di aiuti alle famiglie per un importo che al momento si attesta in più di 170 mila euro, in attesa del prossimo trasferimento richiesto alla RAS pari a più di 250 mila euro. Lo sforzo e i risultati politici e gestionali che l’amministrazione sta mettendo in gioco, grazie al costante apporto dell’intera compagine di maggioranza, ci rende orgogliosi e nello stesso tempo consapevoli che l’emergenza, anche economica, non fa ancora di certo parte del passato; ma siamo fiduciosi di poter proseguire ad affrontarla in linea coi risultati finora raggiunti”.

“È stato già erogato dalla Regione il 20% del totale dell’importo. Spero che il comune di Settimo – spiega la consigliera Caterina Argiolas – approvi al più presto il bilancio in maniera tale che i 400 mila euro della rendicontazione Reis, cha fanno capo al PLUS 21 quindi al comune di Settimo, siano erogati il più presto possibile perché così si va a scalare nella graduatoria delle domande, considerato che hanno potuto beneficiare solo i primi in graduatoria”.