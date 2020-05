Coronavirus, doccia fredda a Capoterra: “C’è un nuovo cittadino positivo, è già in quarantena”. L’annuncio pochi minuti fa del sindaco Francesco Dessì: ” Cari concittadini, l’Ats con comunicazione di oggi alle 17,30 ci informa che è stato riscontrato un caso positivo nella nostra comunità. La persona è in quarantena e il Comune ha predisposto tutte le misure di sicurezza”. Si tratterà tra oggi e domani di capire esattamente a quando risale il contagio, visto che da diversi giorni non sono stati riscontrati nuovi casi in Sardegna.