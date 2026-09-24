Cagliari, cartello in una panchina di piazza del Carmine per cercare i ladri che hanno svaligiato una casa: “Avete rubato un telefono, degli orecchini di famiglia e uno zaino verde con dentro gli hard disk del nostro lavoro. In quello zaino c’era tutta la nostra vita”.

Il furto è avvenuto giovedì 17 settembre, il manifesto è apparso ieri sera nella piazza dove in tanti si ritrovano sia di giorno che durante la notte. “Tre di voi sono entrati in casa nostra, a Castello. Siamo semplici musicisti. Avete violato la nostra casa e ci avete mancato di rispetto. Noi vi abbiamo sempre difeso e siamo sempre stati dalla vostra parte.

Se voi e la vostra comunità avete ancora onore, dimostratelo: fateci ritrovare ciò che avete rubato”. Un appello tradotto anche in arabo con la speranza di ritrovare gli oggetti sottratti illegalmente.