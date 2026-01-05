Monserrato, “impossibile trovare un appartamento in affitto”, la disperazione di Francesca Vacca: “Il proprietario deve vendere quindi devo lasciare l’appartamento che serve anche come sede dell’associazione di volontariato”.

Vacca infatti gestisce con altri soci “Insieme per un sorriso”, punto di riferimento per tante famiglie di Monserrato e dell’hinterlad cagliaritano. Cibo, vestiario e tanto altro altro vengono raccolti e donati a chi attraversa un periodo di difficoltà. Ma ora le cose si complicano: “Devo trovare un altro alloggio e sembra impossibile. Non chiedo tanto, un bilocale almeno, anche nei centri vicini a Monserrato, massimo 500/600 euro di canone mensile. 3460416011 è il mio numero di telefono”.

Si ripropone così la tematica della difficoltà a reperire un immobile in affitto: una ricerca disperata per l’assenza di case o appartamenti concesse dai proprietari se non per brevi periodi. Altrimenti sono le restrizioni imposte a vietarne l’accesso o la richiesta onerosa troppo elevata. Questo problema è registrato da anni in tutto il sud Sardegna, in particolar modo nel cagliaritano, come dimostra l’appello di Francesca Vacca che chiede aiuto per lei e l’associazione di volontariato.