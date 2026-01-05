Non ci ha pensato un attimo un ragazzino di soli 15 anni, che per difendere un suo amico è stato accoltellato dal torace da un rapinatore a Milano.

I due ragazzini si trovavano nel tardo pomeriggio di ieri vicino al Bicocca al Village quando un uomo si è avvicinato chiedendo a uno di loro il giubbotto. Il ragazzino è intervenuto per difenderlo ma è stato colpito con un coltello al torace. Poi, è fuggito facendo perdere le sue tracce.

Il 15enne è stato trasportato al Niguarda di Milano ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.