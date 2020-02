Monserrato, la carrozzina rubata non si trova: “Costretta a prendere in braccio mio figlio”

Ha provato in ogni modo a trovare la carrozzina di suo figlio, Simona Serra, 45enne di Monserrato. L’appello su Casteddu Online, poi quelli nei gruppi Facebook del paese. Nulla: “Ho ricevuto telefonate di solidarietà, anche da parte di politici, mi hanno promesso un loro intervento. Purtroppo, però, non posso sempre prendere Francesco in braccio”. Francesco, 19 anni, è affetto da una tetraparesi spastica sin dalla nascita e, essendo invalido al cento per cento, non riesce a muoversi da solo. Ieri il furto, avvenuto verso le 10:30 in via San Sebastiano. Quella carrozzina speciale, con il poggiatesta mobile e altre parti rigide, rappresentava l’unica possibilità per il giovane per uscire di casa e avere una vita quanto più possibile normale. “Stamattina ho faticato tantissimo per portarlo all’appuntamento con la sua educatrice. Ha 19 anni e un certo peso, il tragitto da casa sino all’auto è stato lungo e complicato. Ho già fatto la denuncia ai carabinieri”. La donna lancia un nuovo appello: “Quella carrozzina, per noi, è indispensabile. Come si può anche solo pensare di rubare un simile oggetto? Se il ladro o la ladra ha una coscienza, la riporti nel punto esatto nel quale l’ha trovata”.

Intanto, molti lettori di Casteddu Online, dopo aver letto l’appello di Simona, si sono detti disponibili a donarle una carrozzina. Già nelle prossime ore, forse, mamma Simona potrebbe ricevere la visita di qualche cittadino dal cuore d’oro.