Eseguito al Brotzu il 400° trapianto di fegato: la lettera dei trapiantati al Dr. Zamboni

Ieri all’ospedale “G. Brotzu” di Cagliari è stato realizzato il 400° trapianto di fegato: ecco una lettera con cui il presidente dell’associazione Prometeo Pino Argiolas si complimenta con il dott. Zamboni e la sua équipe a nome dei pazienti trapiantati.

Gentilissimo dott. Zamboni,

sono 16 anni che lei è in Sardegna e ieri, con il 400° trapianto di fegato realizzato al “G. Brotzu”, ha fatto raggiungere alla Sanità pubblica sarda un importante traguardo.

Tanti trapiantati come me devono la Vita alla grande professionalità sua e del suo team dei trapianti, che dal 2004 a oggi è cambiato ma ha mantenuto un grande livello qualitativo, al pari di altri centri trapianti della Penisola.

Sappiamo bene quanti sacrifici personali e familiari ha dovuto affrontare in tutti questi anni, ma almeno oggi pensiamo al traguardo raggiunto. Come associazione, sa bene che abbiamo fatto il possibile per supportare la sua attività e ancora siamo al suo fianco. A breve incontreremo l’assessore regionale alla Sanità Nieddu e il primo punto da rivendicare sarà quello di una terapia intensiva dedicata, alla quale sappiamo che lei tiene molto per poter operare nella massima sicurezza con i trapianti complessi.

Facciamo i complimenti a lei e al suo giovane team, compresa l’instancabile Vincenza, e le auguriamo di fare sempre meglio.

Pino a nome della Prometeo e di tanti trapiantati.