Monserrato, chiuse per sanificazione le scuole secondarie di primo grado di via Argentina

Monserrato, chiuse le scuole secondarie di primo grado di via Argentina per sanificazione: possibile positività di un alunno.

Per tutta la giornata di domani, in attesa dei risultati delle indagini epidemiologiche in via di attuazione, è stata disposta la chiusura della scuola con una ordinanza firmata dal sindaco Tomaso Locci, al fine di procedere alla sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti interni ed esterni all’edificio.

Le voci di un possibile caso di covid-19 all’interno dell’istituto si rincorrevano già da qualche giorno. Oggi, la richiesta della dirigente scolastica e l’ordinanza firmata dal primo cittadino in attesa delle verifiche del caso da parte dell’Ats.