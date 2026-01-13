Domenica presso la chiesa del S.S.Redentore, durante la celebrazione della Messa, sono stati ricordati Antonina e Giuseppe, persone conosciute nell’ambito dell’associazionismo e volontariato di Monserrato.

“Sono i genitori di Rosanna Bernardini e si sono sempre distinti per l’altruismo, fino ad essere tra i più grandi sostenitori dell’associazione di volontariato Avsm, guidata dalla figlia Rosanna e il marito Sandro.

La famiglia Bernardini, con tutti i volontari della Avsm, hanno deciso di donare tre defibrillatore, due dei quali alla parrocchia del S.S.REDENTORE e un altro alla parrocchia della Salle”.

Oltre a questo, prosegue Locci, “abbiamo inaugurato le due nuove Ambulanze (di ultima generazione), dedicate alla sig.ra Antonina e al sig. Giuseppe”.

Un territorio che “può vantare tra le tante associazioni di volontariato della città metropolitana, meritevoli di nota, due tra le più efficienti e care al nostro territorio: la Avsm, alla quale abbiamo avuto il piacere di consegnare, come amministrazione, una sede, tanto utile, e la Croce Bianca altro grande esempio di volontariato, dedito alla tutela e salute dei nostri cittadini”.

Tanti i cittadini presenti domenica, “la famiglia Bernardini e i soci, insieme al Parroco Don Nicola, hanno organizzato una bella giornata e hanno reso più sicuro un luogo frequentato dai tanti cittadini”.