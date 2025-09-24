Monopattini a Cagliari, esplode la polemica: “I rider guidano bike truccate contromano per consegnare più in fretta”. Dopo l’incidente che ha causato la morte di un 18enne in via Is Maglias, dibattito aperto sui nuovi mezzi diu trasporto. A parlare è Emanuele Garzia di Confcommercio: “Auspico controlli anche sui rider, che guidando bike truccate non rispettano le regole sulla circolazione, andando contromano, sui marciapiedi e nelle ZTL, pur di arrivare prima nelle consegne del cibo…..”, un commento al veleno su Fb nel condividere l’articolo di Casteddu Online nel quale l’assessore al Traffico Yuri Marcialis ha annunciato maggiori controlli su monopattini e bike elettriche. Ma il confronto sembra appena cominciato, viste le continue infrazioni di giovani col monopattino e dei rider in città: per loro i sensi di marcia sembrano non esistere.