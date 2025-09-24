Capoterra, gli averi di Luigi Dessì a favore dei bisognosi: orologi, fumetti, radioline appartenute all’uomo che amava vivere a Maddalena spiaggia verranno scambiati con una piccola offerta da destinare alla Caritas locale. Era di Serramanna il 79enne venuto a mancare un anno fa, ma il centro del Medio Campidano proprio non gli andava a genio: lui voleva stare vicino al mare e poco gli importava di vivere dentro una macchina dove c’era lo spazio solo per stare seduto. Dentro l’abitacolo aveva i beni a cui teneva di più, piccoli ricordi e nulla più. Così era la sua vita sino a quando la malattia lo ha costretto ad accettare, non senza polemiche, di trasferirsi in una struttura. Poi il suo decesso, avvenuto un anno fa. Vicino a lui c’è sempre stato Giovanni Ruggeri, che aveva preso a cuore quell’uomo ribelle e lo ha assistito sino alla fine, sino all’ultimo saluto nella parrocchia di San Leonardo a Serramanna. Ed è Ruggeri ad organizzare una giornata in memoria di Luigi: “Il 10 di questo mese di un anno fa ci lasciava Ziu Luigi, la sua simpatia, la sua dignità, ma non l’affetto che resta. Durante il ricovero fu necessario rimuovere la sua vettura dai parcheggi, e trasferirla al cantiere comunale. La vuotai alla presenza della Comandante della P.M. Roberta Maxia, e redigemmo un inventario prima di prendere tutto in consegna. Oggetti che non potei riconsegnargli, se non in piccola parte. Fumetti, orologi, radioline, piccoli attrezzi sono ancora inscatolati ed é ora di consegnarli a chi ha piacere di avere un suo ricordo. Segnatevelo: Domenica 28 presso la Pizzeria Maddalena dalle 17 alle 18,30 lo ricorderemo e scambieremo le sue cose con piccole offerte da consegnare alla Caritas parrocchiale”.