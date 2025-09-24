Cagliari, il capo dei massoni: “Zedda incapace, famiglie allo stremo e lui lascia i cittadini senza i parcheggi”. Gian Franco Pilloni, Gran Maestro della massoneria cagliaritana, si scaglia contro le scelte del sindaco sulla viabilità: “Dopo i disastri lasciati dall’ex sindaco Truzzu, oggi siamo governati da un sindaco che sembra catapultato dall’era delle caverne!

Le merci non viaggiano in vagoni fantasma, ma su camion e tir che hanno bisogno di infrastrutture vere.

Chi lavora ha bisogno dell’auto per muoversi, servono i parcheggi e le strade idonee.

Lor signori invece, si possono muovere con i mezzi pubblici anziché arrivare con la macchina istituzionale e l’autista fin dentro i palazzi. Naturalmente per tutto il giorno non muovono il deretano dalla poltrona e quando devono andare via fanno lo stesso con il loro autista.

Parole buttate al vento, questi incompetenti sicuramente hanno un odio viscerale per le auto e gli automobilisti.

Cagliari è bloccata dalle scelte insensate dei Sindaci che, non sarebbero in grado di amministrare neanche un condominio.

Come possiamo solo immaginare persone che in vita loro non hanno mai fatto niente, e non hanno mai risolto la loro vita, oggi si possano operare per risolvere il problema della comunità.

Qui si vive nel dramma, il traffico è infernale, i commercianti soffocano perché causa i parcheggi che mancano stanno chiudendo le attività, le famiglie sono allo stremo.

I dipendenti che lavorano e devono parcheggiare a 4 km di distanza e spendere al mese circa €300 di parcheggio!