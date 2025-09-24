Cagliari, il capo dei massoni: “Zedda incapace, famiglie allo stremo e lui lascia i cittadini senza i parcheggi”. Gian Franco Pilloni, Gran Maestro della massoneria cagliaritana, si scaglia contro le scelte del sindaco sulla viabilità: “Dopo i disastri lasciati dall’ex sindaco Truzzu, oggi siamo governati da un sindaco che sembra catapultato dall’era delle caverne!
Il Messia, pensate un po’ alla luce della sua incapacità, oggi per risolvere il problema ci consiglia:
“RIDURRE LE AUTO SIGNIFICA PIÙ SICUREZZA E ANCHE UN RISPARMIO SULLE SPESE PER LE CURE”
Un incapace totale che non ha capito la base più elementare:
Senza strade adeguate e parcheggi veri, la città muore!
L’economia non si muove con il CTM o con una metro da quattro fermate ridicole.
Chi lavora ha bisogno dell’auto per muoversi, servono i parcheggi e le strade idonee.
Le merci non viaggiano in vagoni fantasma, ma su camion e tir che hanno bisogno di infrastrutture vere.
Lor signori invece, si possono muovere con i mezzi pubblici anziché arrivare con la macchina istituzionale e l’autista fin dentro i palazzi. Naturalmente per tutto il giorno non muovono il deretano dalla poltrona e quando devono andare via fanno lo stesso con il loro autista.
Parole buttate al vento, questi incompetenti sicuramente hanno un odio viscerale per le auto e gli automobilisti.
Cagliari è bloccata dalle scelte insensate dei Sindaci che, non sarebbero in grado di amministrare neanche un condominio.
Come possiamo solo immaginare persone che in vita loro non hanno mai fatto niente, e non hanno mai risolto la loro vita, oggi si possano operare per risolvere il problema della comunità.
Qui si vive nel dramma, il traffico è infernale, i commercianti soffocano perché causa i parcheggi che mancano stanno chiudendo le attività, le famiglie sono allo stremo.
I dipendenti che lavorano e devono parcheggiare a 4 km di distanza e spendere al mese circa €300 di parcheggio!
Questi naturalmente non si preoccupano dei problemi dei cittadini, questi vivono con il lauto compenso di circa € 12000,00 al mese. Pensate quanto sono preoccupati dei problemi altrui.
E questi signori ci vengono a raccontare favole da asilo sulla “mobilità del futuro”?
La verità è una sola: incompetenza, arroganza e zero visione.
Chi ha amministrato la città nell’ultimo lustro sta solo condannando Cagliari al declino!
Dico solo, Dio ce ne scampi e liberi di questi amministratori”, le dure parole di Gian Franco Pilloni nel suo post di oggi su Fb.