Sant’Anna Arresi, turista si arma di pinze e buste per raccogliere l’immondizia dalla strada, il sindaco Dessì: “Vorrei conoscerlo e magari potergli stringere la mano nella casa di tutti per ringraziarlo del bel gesto, ma soprattutto dell’esempio che trasmette a tutti noi”. La mattina presto raccoglie cartacce e bottiglie lasciate da incivili lungo la ciclabile e la strada di via Palermo e in zona rotonda Cimitero, “il suo alto senso civico merita un plauso, una menzione di lode e un grazie”: è così che il primo cittadino evidenzia l’azione messa in atto da un ospite della comunità. “So che come lui ce ne sono altre persone che senza bisogno di essere stimolate quando possono fanno gesti come questo e a tutti dico: grazie di tutto a nome mio e di tutta la comunità”.

Paolo Luigi Dessì prima di ferragosto aveva espresso tanta amarezza nei confdi chi deturpa l’ambiente abbandonando l’immondizia in giro: uno spettacolo indecoroso e condannato da chi invece mostra sempre senso civico e rispetto per l’ambiente.

“La riflessione voleva solo far riflettere sul come un pochino di senso civico in più di qualcuno, poteva far sicuramente vivere meglio tutti. E dopo l’amarezza nel vedere sacrificare inutilmente sforzi e risorse pubbliche, ci sono anche le cose che ti fanno riflettere e dici: ecco perché vale la pena insistere e cercare di migliorare le cose. Ecco perché è fondamentale avere coscienza della bellezza del nostro patrimonio ambientale, perché è la sua migliore tutela”.