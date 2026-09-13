Daniel Maldini è risultato positivo all’etilometro dopo l’incidente stradale avvenuto questa mattina a Milano. Al calciatore del Cagliari, coinvolto nello schianto mentre era alla guida della sua Porsche Carrera, è stata ritirata la patente.

Gli accertamenti effettuati sul posto dalla Polizia Locale hanno rilevato un tasso alcolemico di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda, valori superiori ai limiti previsti dalla legge.

Sono ora attesi i risultati degli esami effettuati in ospedale per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Proseguono intanto gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.