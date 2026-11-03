Dopo l’intervento del primo cittadino di Monserrato Tomaso Locci, parla il presidente del Comitato dei residenti di Stampace che, da anni, lotta per un intervento più incisivo da parte delle istituzioni.

La violenza si consuma soprattutto nel centro storico della città, Costa conosce bene la situazione che vive in prima persona e, con lui, i residenti del quartiere che gli affidano le segnalazioni di quanto accade.

Violenze, scippi, furti e molestie sono diventate, purtroppo, un fenomeno quasi quotidiano.

“Io ho chiesto ufficialmente anche di fronte al Perfetto che venissero utilizzate le pattuglie appiedate. Che poi si tratti di esercito, di poliziotti o di carabinieri interessa tanto quanto, ma siccome si parla di risorse, di mancanza di risorse, allora si potrebbe utilizzare l’esercito.

Sono assolutamente solidale col pensiero del sindaco Locci, il presidio del territorio attraverso le pattuglie appiedate permetterebbe, senza alcun dubbio, che questo fosse un deterrente per i malviventi. Intanto potrebbero intervenire in time, nel senso che l’evento se succede in piazza del Carmine e la pattuglia è, per esempio, in viale Trieste, ci impiega poco ad arrivare, non deve non deve fare troppi giri”.