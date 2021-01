 “Mio padre morto di Covid a Cagliari, nella sua borsa rifiuti in decomposizione: è vergognoso”

Il papà purtroppo è deceduto al Santissima Trinità il 18 novembre a causa del coronavirus dopo poche settimane di ricovero trascorse tra il reparto di cardiologia e quello di rianimazione.

Quando i familiari hanno ritirato i suoi oggetti si sono accorti che mancavano una catenina e un bracciale e dentro il borsone, oltre agli indumenti, c’erano dei rifiuti umidi, una discarica insomma con vermi e moscerini inclusi.

“Io sono andata a ritirare la sua roba venerdì 22 e mia mamma domenica ha aperto il borsone dove all’interno abbiamo trovato purtroppo dei resti di umido in stato di decomposizione con vermi, moscerini e delle muffe. C’era anche la sua roba ma mancava la sua catenina e il suo bracciale. Questi rifiuti – spiega Federica Ragazzo – oltretutto sono stati tenuti quasi 3 mesi, lui è stato ricoverato il 26 di ottobre oggi è 25 gennaio. Non è stata una scoperta piacevole per mia mamma, abbiamo ovviamente allertato i carabinieri di Selargius che hanno visto tutto perché la cosa è veramente squallida. Non riusciamo ancora a capire come possa essere successo, siamo increduli e senza parole.

Mio papà aveva 68 anni, era pensionato, siamo ancora molto scossi. Abbiamo inviato anche una mail all’Ats indicando tutto l’accaduto”.

“Sono trascorsi diversi mesi prima che recuperassimo i suoi averi anche per motivi di sicurezza, dai carabinieri dovremmo tornare nei prossimi giorni per presentare la denuncia”.

Risentite qui l’intervista a Federica Ragazzo del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

