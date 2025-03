Brutto incidente questo pomeriggio poco prima delle 17 sulla provinciale 11 a Ula Tirso. Un Iveco Daily che trasportava legna è uscito fuori strada qualche centinaio di metri dalla Diga sul Tirso finendo su un costone roccioso.

I vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta hanno provveduto a mettere in sicurezza lo zona e collaborato con il personale sanitario. I due ragazzi a bordo del mezzo sono stati trasportati all’ospedale, il primo con elisoccorso il secondo in autoambulanza. Sono in corso le indagini per la ricostruzione del sinistro.