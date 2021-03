Minacce su Facebook a Liliana Segre, indagato dall’Antiterrorismo un pensionato di Cagliari

C’è anche un cagliaritano, pensionato, tra gli indagati dall’Antiterrorismo per le minacce e gli insulti scritti sotto il posto pubblicato dalla senatrice Liliana Segre al momento della sua vaccinazione, lo scorso diciotto febbraio. Come riporta anche l’Ansa, sono due le persone che hanno subìto perquisizioni e sequestri: oltre al pensionato cagliaritano c’è anche un 40enne del Viterbese. In azione la polizia postale e gli uomini della Digos dopo l’ok di Alberto Nobili, responsabile dell’Antiterrorismo di Milano. Le indagini riguardano “minacce aggravate dall’odio razziale rivolte alla Segre il giorno in cui si sottopose al vaccino”.