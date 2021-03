Cagliari, oggi la visita del Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Carmelo Burgio

Il Generale di Corpo d’Armata dei Carabinieri Carmelo Burgio, dal 13 gennaio Comandante Interregionale dei Carabinieri “Podgora”, responsabile dell’Arma dei Carabinieri per il Centro Italia e la Sardegna, ha fatto oggi visita alla Legione Carabinieri Sardegna, ricevuto dal Comandante, Generale di Brigata Francesco Gargaro, dai militari della sede e dei reparti di tutta la Regione e da alcuni membri della “Rappresentanza Militare”.

La finalità della visita in terra sarda è quella di:

incontrare e sostenere moralmente e idealmente i carabinieri della Sardegna, nel loro quotidiano impegno al servizio della collettività regionale;

prendere contatto diretto con le articolazioni dell’Arma dei Carabinieri nell’isola, recandosi di persona presso alcune Stazioni che rappresentano talvolta l’unico presidio dello Stato sul territorio;

conoscere le attuali problematiche locali, sia per quanto attiene alle attività dell’Arma, sia per quanto concerne le tematiche socio economiche, con riferimento anche agli indici di delittuosità che comunque appaiono essere ancora in netto calo;

porgere il proprio saluto alle principali autorità regionali.

Nonostante l’attuale congiuntura economica conseguenti alla pandemia, in una realtà sarda che permane serena nel suo insieme, è comunque necessario vigilare affinché gli attuali livelli di sicurezza restino inalterati, siano implementati e rafforzati i servizi sul territorio, puntando a migliorare sempre la qualità della presenza dell’Arma e la frequenza dei servizi, allo scopo di rafforzare il servizio di prossimità e l’assistenza alla popolazione.

Nel corso dell’incontro con i militari dell’Arma, il Comandante Interregionale ha rivolto grande interesse a ogni questione inerente alla Sicurezza Pubblica, soffermandosi sull’importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante opera di prevenzione e di presidio del territorio, posta in essere secondo tradizione, in maniera capillare Comune per Comune, soprattutto attraverso la vicinanza e l’ascolto dei cittadini.

Quello del Generale Burgio in Sardegna tuttavia non è un esordio, avendo già comandato la Compagnia di Cagliari dal settembre 1987 per i successivi quattro anni e poi, fino al maggio del 1993, il locale Reparto Operativo. Laureatosi a Cagliari, è profondo conoscitore della storia dell’Arma nell’isola, a partire dalle origini, dalle vicende del Reggimento Dragoni di Sardegna, “progenitori duri, orgogliosi e disposti ad ogni sacrificio” degli attuali carabinieri, antagonisti di banditi di antica memoria.