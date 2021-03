Alla Fiera di Cagliari maxi centro per le vaccinazioni contro il Covid: 16 postazioni con medici e infermieri

La Sardegna è in zona bianca e la partita, ora, si gioca tutta, o quasi, sulle vaccinazioni contro il Coronavirus. E il piano c’è già, per aumentare il ritmo delle somministrazioni delle dosi: utilizzare la Fiera di viale Diaz a Cagliari. Un maxi centro operativo per i vaccini, i lavori di allestimento partiranno già questo weekend, salvo intoppi. E, stando a quanto trapela, potrebbe essere sufficiente una settimana per allestire “sedici postazioni, tutte con medici, infermieri e personale di supporto, anche amministrativo”, spiega l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu: “Speriamo di riuscire entro questo fine settimana, con un grande punto vaccinale daremo un grosso impulso, consistente, a tutta la campagna”. Alcuni dettagli vanno ancora affinati. L’area fieristica servirà sicuramente per vaccinare i cagliaritani e i residenti della provincia, non tutti i sardi: “La definizione di questi aspetti organizzativi è in capo all’Ats, non voglio buttare il cuore oltre l’ostacolo. Ci stanno lavorando”, assicura Nieddu, “la fase organizzativa è già avanzata”. Ciò che è certo, ovviamente, è l’asse tra Azienda per la tutela della salute e Regione.

L’allestimento di un maxi centro vaccinale alla Fiera di Cagliari permetterebbe di avere una base sicura e solida per incrementare le vaccinazioni. E, sulle scorte e sui ritardi nella somministrazione delle dosi, l’assessore regionale della Sanità è sicuro: “L’arrivo delle dosi è sempre scaglionato, non arrivano in maniera massiccia. Nel calcolo vengono inseriti anche i vaccini inviati la mattina in cui viene fatto il report. Se arriva una certa quantità di dosi è impensabile inocularle nello stesso giorno”.