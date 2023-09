Meteo Casteddu, nuvole sparse e weekend bollente: le temperature superano i 40 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per sabato 16 settembre 2023. Tutta l’Isola sarà da nuvolosa a molto nuvolosa nell’arco dell’intera giornata. In serata l’ingresso di correnti secche determinerà un rapido rasserenamento. I venti saranno moderati e il mare mosso. Vediamo nei dettagli con i dati degli esperti di “3b Meteo”: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza ad ampi rasserenamenti. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 29°C e la minima di 26°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sudest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari sarà una giornata nuvolosa con nubi sparse alternate a schiarite e tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 23°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. E’ prevista allerta meteo per l’afa. Il mare sarà da calmo a mosso nell’arco dell’intera giornata, come riportato da “Meteo.it”.

Torniamo ai dati di “3b Meteo”: A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite e ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 23°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge che si assorbiranno rapidamente nel tardo pomeriggio. In serata il cielo sarà sereno. Sono previsti 0.4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 20°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Sarà un sabato afoso con temperature in rialzo che raggiungeranno i 34°C. Per oggi è tutto, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento al prossimo Meteo Casteddu. Buon ascolto con Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.