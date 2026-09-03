Si è spenta a soli 59 anni la dipendente delle Poste di Cagliari Susanna Mameli. Solare e stimata da amici e colleghi, Susanna se ne è andata nelle scorse ore all’ospedale di Cagliari per una malattia.

Toccante il messaggio che il fratello Pietro ha voluto dedicarle: “Quanto sei bella sorellina mia, ti prendevo in giro dicendoti che eri la sorella di Gianni Morandi, bella e sempre giovane, oggi non riesco a pianger tanto, stavo tanto male nel vederti soffrire silenziosamente, e tu neanche un lamento, affrontando con dignità questo calvario che nessuno merita, e tu ancor meno…

Quasi trovo sollievo nel sapere che sei volata in alto, vai e cerca Babbo e Mamma, loro ti aspettano, non sono felici per tutto questo, ma ti accoglieranno a braccia aperte

Ciao Susanna”.