Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 16 ottobre.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato. Sui settori occidentali si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, mentre sulle coste orientali, meridionali e nelle zone interne prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. In serata sono attesi maggiori addensamenti nuvolosi. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, con locali rinforzi, e i mari generalmente poco mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 26°C e la minima di 17°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari si alterneranno nubi sparse e schiarite per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 16°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest.

Non sono previste allerte meteo.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest.

Il mare sarà quasi calmo.

A Nuoro i cieli saranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con possibili annuvolamenti in serata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 15°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nordovest.

Non sono previste allerte meteo.

Ci aspetta dunque un venerdì all’insegna della stabilità atmosferica, con prevalenza di sole e temperature massime comprese tra 24°C e 26°C nelle principali città dell’isola. Il clima sarà gradevole durante le ore centrali della giornata, mentre al mattino e in serata le temperature risulteranno più fresche, soprattutto nelle zone interne. I venti saranno generalmente deboli o moderati e i mari poco mossi, con possibili variazioni nei tratti più esposti.

Curiosità d’autunno in Sardegna 🍂🌰 Lo sapevi che in Sardegna, durante l’autunno, le ghiande hanno un ruolo importante nella tradizione dell’allevamento dei maiali? In passato, soprattutto nelle zone montuose della Barbagia e del Supramonte, i maiali venivano lasciati pascolare nei boschi di lecci e querce, dove si nutrivano delle ghiande cadute a terra. 🌳🐗

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba