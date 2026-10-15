Pirri, molestata alla fermata del bus con in braccio il bimbo appena preso dall’asilo: “È successo tutto in un attimo, l’ha palpeggiata da dietro e poi è scappato a piedi appena lei si è girata”. La giovane mamma non ha reagito, è rimasta immobile e traumatizzata. Sarebbe un giovane con i capelli lunghi e mossi e anche un’altra mamma denuncia di essersi trovata a dover fare i conti con un uomo che l’ha palpeggiata da dietro.

È successo oggi alle 15,42 in via Toti, a raccontare l’accaduto sono la donna e il suo compagno che lanciano un appello pubblico per mettere in guardia le altre donne e trovare, eventualmente, dei testimoni. La donna non ha fatto in tempo ad allertare le forze dell’ordine e nemmeno a reagire, teneva in braccio il piccolo al quale stava dando da bere.

Non è la prima volta: “A me è capitato a febbraio, in una giornata piovosa, in via Romagna mi dirigevo verso il padiglione G quando all’improvviso mi sono sentita una pacca da dietro da questo individuo.

Ho avuto la prontezza di difendermi con l’ombrello, purtroppo non c’era nessuno in quel momento, mi sono ritrovata sola” racconta un’altra donna.