Il Comune di Cagliari cerca il nuovo gestore del mercato domenicale del Parcheggio Cuore. Da oggi, mercoledì 26 agosto, è infatti online l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse finalizzate al successivo affidamento dell’organizzazione e della gestione del mercato.
A poter partecipare sono gli operatori in possesso dei requisiti indicati nell’avviso, che dovranno presentare la propria adesione entro le ore 14 del 9 settembre 2026.
La procedura sarà esclusivamente telematica: gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo e trasmetterlo attraverso la piattaforma dedicata del Comune.
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti dovranno essere presentate al responsabile del procedimento attraverso la stessa piattaforma e comunque non oltre i sette giorni precedenti la scadenza.
Sul portale del Comune sono disponibili l’avviso pubblico e tutta la documentazione necessaria per partecipare alla manifestazione di interesse.