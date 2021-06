Mega Città Mercato a Pirri, i lavori sono un miraggio: “Attendiamo lo sblocco delle autorizzazioni”

I 57mila metri cubi in più, i stalli nuovi per un parcheggio a due piani, gli ottomila metri quadri in più di superficie di vendita (per un totale di 23mila e passa metri quadri) e la ristrutturazione e la riorganizzazione della galleria commerciale, tutti numeri e mosse che porteranno la Città Mercato di Pirri a diventare il più grande centro commerciale della Sardegna? Il progetto c’è, l’approvazione della Regione anche ma, a metà giugno 2021 emerge un dettaglio non di poco conto. Gli operai non possono iniziare a lavorare perchè mancano una serie di via libera. Se per Pasqua 2020 i sindacati avevano prospettato una chiusura “di diciotto mesi per i lavori”, nei fatti mai partiti, e se poi era arrivato il “rumor” di giugno 2020 , con la conferenza di servizi fissata a maggio, arriva la verità di Nadia Mombelli, la direttrice del centro commerciale Cagliari Marconi. La Mombelli invia alla nostra redazione una replica alle dichiarazioni rilasciate dai sindacati sei giorni fa : “Abbiamo chiesto un incontro alla direzione del centro tantissime volte, non ci hanno mai degnato di nessuna risposta”. Tra le righe della replica, spedite dalla Ceetrus Nhood, c’è in testa la precisazione: “Ad oggi la direttrice del centro commerciale Cagliari Marconi, Nadia Mombelli, non è mai stata contattata per un confronto, ma cogliamo questa occasione proprio per ribadire la nostra apertura al dialogo. I sindacati hanno chiesto a noi informazioni su un iter che è ormai in corso da diversi anni”.