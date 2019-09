Medico pestato sul bus a Cagliari, preso l’aggressore: è un marocchino pregiudicato

Dopo la notizia data in esclusiva da Casteddu Online, ecco tutti gli sviluppi: i carabinieri hanno trovato l’aggressore di Fabio Barbarossa. Si tratta di Salah Arif, residente in città e protagonista, in passato, di altri reati: l’uomo è stato denunciato