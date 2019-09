L’appello disperato di Carla: “Mi hanno rubato l’auto a Villaspeciosa, mi serve per lavorare”

È andata a trascorrere qualche ora spensierata a Villaspeciosa, “la sera dello scorso venticinque agosto”, e ha deciso di lasciare l’auto parcheggiata “davanti al cimitero del paese”. Quando però è tornata a riprenderla, Carla Garau, trentaseienne residente a Vallermosa, non l’ha più trovata: “Sono stata dai carabinieri, mi hanno detto che mi avrebbero contattato in caso di novità”. Novità che, almeno sinora, a distanza di oltre dieci giorni, non sono arrivate. E lei, allora, ha deciso di lanciare un appello attraverso Casteddu Online: “Sono una ragazza madre, ho due figli piccoli. La mia Fiat Punto rossa mi serve per andare a Cagliari a fare le pulizie, adesso sono costretta a fare dei veri e propri ‘viaggi della speranza’ con i pullman”. La trentaseienne ha anche provato a cercare la sua auto rivolgendosi al deposito del carro attrezzi: “Niente, anche perchè poi era comunque parcheggiata bene”.

“La targa dell’auto è CR201EH. Chiunque la veda, per favore, mi chiami immediatamente”. Il numero di telefono di Carla Garau è il +393487537199 .