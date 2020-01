Maxi tamponamento in via Peretti a Cagliari, si aggrava il bilancio: 8 feriti

Sono otto le persone rimaste ferite in seguito al maxi tamponamento avvenuto in via Peretti a Cagliari, tutte soccorse dal personale medico del 118. L’incidente a catena è stato causato da un autocarro che è andato a sbattere contro un’auto. La vettura, a sua volta, ha centrato altre quattro macchine. Sul posto è intervenuta anche la polizia Municipale per i classici rilievi di legge e i Vigili del fuoco: sono stati questi ultimi a mettere in sicurezza la strada, trafficatissima al momento dell’incidente, e a dare un’importante mano di aiuto ai soccorritori. Il traffico è andato in tilt.