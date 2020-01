Maxi tamponamento a catena poco dopo le 18 in via Peretti. Cinque le auto coinvolte più un furgone. Tre feriti, soccorsi dal personale del 118. Tutte ferite lievi (assegnato codice verde). Ma il tamponamento ha causato problemi alla viabilità della zona tra via Peretti e la circonvallazione. Le linee 13.19, QSA e QSB del Ctm sono state deviate, ma in serata è stato ripristinato il percorso regolare.