Incidente stradale questa sera a Pirri. Un giovane cagliaritano di 20 anni, mentre percorreva via Pisano da Pirri verso Cagliari, a bordo di uno Scarabeo Aprilia, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo cadendo e strisciando sull’asfalto. Il giovane è stato soccorso e trasportato dal 118 presso il presidio ospedaliero Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.