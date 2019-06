Maxi protesta dei portuali a Cagliari, camion con le merci bloccati all’entrata del porto

Camion delle merci fatti passare al rallenty al varco della dogana di via Riva di Ponente, via libera senza problemi alle auto di turisti e viaggiatori. Esplode a Cagliari la protesta di trecento lavoratori portuali: lo stipendio di maggio non si vede e qualcuno di loro sta sopravvivendo con gli ammortizzatori sociali. La grande crisi del Porto Canale paralizza in parte, sino a stasera, una parte dell’area portuale. “Vogliamo capire se le numerose richieste, fatte al prefetto e al presidente dalla Regione, finalmente troveranno risposta”, spiega Corrado Pani, segretario regionale FitCisl, “cioè riconvocare il tavolo di crisi aperto in prefettura, è stato sospeso perché è arrivato il nuovo prefetto. Qui ci sono trecento famiglie che sono esasperate, il porto è arrivato agli sgoccioli. La politica ci aiuti”.