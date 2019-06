Hashish, marijuana e ketamina in casa: in manette 40enne cagliaritano

E’ stato un viavai sospetto in via Tiepolo a far scattare i controllo del gruppo Falchi della squadra mobile. E’ cosi che è finito in manette G.A., 40 anni, pregiudicato, cagliaritano. La perquisizione domiciliare ha consentito agli investigatori di rinvenire debitamente occultata varia tipologia di sostanza stupefacente, in particolare otre 8 etti di di hashish, 106 grammi di marijuana e 7,85 di ketamina.

Gli agenti hanno sequestrato inoltre 575 euro, alcuni bilancini di precisione e di vario materiale utilizzato per il classico confezionamento dello stupefacente.