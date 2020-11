Maxi mareggiata al Poetto, mare sino alla strada e c’è chi “sfida” le onde col kite surf

Allerta rossa, maxi mareggiata al Poetto di Cagliari, l’acqua raggiunge la strada. Sul posto la polizia Municipale, pronta a intervenire in caso di necessità, oltre che a monitorare la situazione. Poca gente nella passeggiata invasa dal mare, come si vede in vari video in diretta Facebook. E c’è chi “sfida” le onde col kite surf: qualcuno, aggrappato ad un aquilone di colore giallo, si fa trascinare dal vento. E, da un punto decisamente più sicuro (la passeggiata) qualcuno tira fuori lo smartphone per riprenderlo.