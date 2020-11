Nubifragio si abbatte sull’Oristanese, 70 chiamate ai vigili del fuoco in poche ore

Maltempo nell’Oristanese, interventi dei vigili del fuoco.

Alla Sala Operativa 115 del Comando Vigili del Fuoco di Oristano stanno giungendo numerose richieste di soccorso di varia tipologia, per le forti precipitazioni che hanno colpito la provincia.

I comuni di Terralba e San Nicolo d’Arcidano quelli più colpiti.

Le richieste d’intervento sono iniziate intorno alle 3 di questa notte e se ne contano oltre 70.

Diverse le strade e case allagate.

Per ora non risultano persone in pericolo di vita.

Attualmente sono circa 40 gli interventi in attesa di essere evasi, si sta dando la priorità in base all’urgenza.

La foto riguarda il comune di Terralba.