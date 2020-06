Domenica di fiamme altissime tra Serramanna e Villasor, e arriva la triste conferma: l’incendio è doloso

È di origine dolosa il vasto incendio che si è sviluppato tra Serramanna e Villasor questo pomeriggio. I lavori di bonifica sono ancora in corso, sul posto 4 elicotteri per cercare di spegnere le fiamme. La conta dei danni è però già ingente: decine gli ettari rasi al suolo, campi, orti, mezzi agricoli e pascoli distrutti per colpa dei piromani. “A causa di un vasto incendio tra Villasor e Serramanna – comunica il sindaco di Villasor Massimo Pinna – partito da più fronti, decine di ettari e boschetti son stati devastati.

Purtroppo, nonostante le recenti pulizie e taglio degli alberi secchi, il forte vento di maestrale, non ha impedito che le fiamme entrassero nella Pineta Su Pardu.

L’intervento di ben 4 elicotteri, numerose squadre antincendio a terra della protezione civile, i VV.FF., i Barracelli di Villasor e altri volontari, hanno impedito che il bollettino fosse ancora più inquietante.

I lavori di bonifica sono ancora in atto”.