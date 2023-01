Max Pezzali superstar del Capodanno di Alghero, folla in piazza per salutare l’anno nuovo

Più di trentamila persone hanno partecipato al Capodanno 2023 di Alghero. Sul palco del piazzale della Pace, dopo l’imitatore Dario Ballantini, la scena è stata tutta per Max Pezzali. Da “Gli anni” a “Rotta per casa di Dio”, il cantante ha proposto quasi tutto il suo famosissimo e conosciutissimo repertorio musicale. Al momento del brindisi di mezzanotte sul palco è salito il sindaco Mario Conoci, che ha così portato il saluto e gli auguri delle istituzioni sia ai tanti sardi in piazza sia ai molti turisti stranieri attratti da Pezzali e dall’offerta degli eventi imbastiti per le feste.

Anche nella città catalana, dopo due anni di pandemia serrata, è risorto il Capodanno. Meglio, il Cap d’Any.