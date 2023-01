Notte di festa in tutta l’Isola: dal Sud al Nord tra cenoni, canti, concerti e fuochi d’artificio

Notte di festa in tutta l’Isola: dal Sud al Nord della Sardegna tra cenoni, balli, canti, concerti in piazza e fuochi d’artificio il nuovo anno è stato accolto con gioia ed entusiasmo e con la volontà che sia in controtendenza a quello appena passato.

Centinaia di migliaia di persone tra strade e piazze delle città e dei centri minori: euforia e fiumi di spumante allo scoccare della mezzanotte. Baci e abbracci e, soprattutto, un augurio di cuore affinché il 2023 sia prospero e sereno. Per una notte le ansie per il caro vita, il lavoro che scarseggia e una sanità, quasi, allo sbaraglio, hanno lasciato spazio alla spensieratezza e alla voglia di divertirsi tutti insieme. Ristoranti e locali sono stati presi d’assalto per i cenoni offerti con menù speciali: prezzi per tutte le tasche, la scelta è stata ampia e variegata e poi tutti in pista a ballare sino all’alba con musica selezionata dai disc jockey ingaggiati per l’occasione.

C’è anche chi ha preferito le riunioni tradizionali in casa: dall’antipasto al dolce niente è mancato per una sera, quella più importante dell’anno, per rispettare la tradizione “chi ben inizia è a metà dell’opera”.

Arrosti di carne soprattutto, squisite panadas di agnello e piselli artigianali, salsicce e le immancabili lenticchie hanno accompagnato l’attesa per dare il benvenuto al 2023.

Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia sono tornati i grandi eventi in piazza: a Cagliari Blanco ha acceso via Roma e il Largo Carlo Felice, un fiume di gente ha gradito la scelta della giunta guidata dal sindaco Truzzu ma anche nell’hinterland le feste non sono mancate. A Monserrato, centinaia di persone si sono date appuntamento ai giardinetti di via Del Redentore per assistere all’esibizione della band MP4 e allo spettacolo pirotecnico a basso impatto sonoro per rispettare il sensibile udito degli amici a quattro zampe. A Iglesias, dalle 22 in piazza Sella, capodanno con “Nostalgia 90” il grande show dedicato alla musica degli scorsi decenni e il cantante Shade ha proseguito con l’intrattenimento. A Tortolì sono stati i Tazenda a richiamare migliaia di persone da tutta l’Ogliastra.

Il Nord Sardegna non è stato da meno: Olbia ha ospitato Emma e Alghero Max Pezzali. Nella magica Castelsardo, un capodanno memorabile con il dj Fabrizio Ferrari con cui la piazza centrale si è trasformata in una enorme discoteca in cui le persone si sono scatenate a ritmo di musica.

Dopo il conto alla rovescia, uno straordinario e scenografico spettacolo con i fuochi d’artificio sparati dalle mura del castello hanno illuminato lo splendido borgo.

Sino a notte fonda, Andrea Zelletta, famoso dj e volto amato della tv, ha animato la piazza a suon di musica elettronica.